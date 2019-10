Siracusa, rifiuti: ripresa regolarmente la raccolta dell'umido

Ripresa regolarmente oggi la raccolta porta a porta dell'umido, dopo la sospensione di sabato quando Tekra, l'azienda che gestisce l'appalto di igiene urbana in città, ha fatto sapere di dover sospendere momentaneamente la raccolta differenziata a causa della capienza massima raggiunta dall'impianto di conferimento.

Come detto e anticipato, però, il problema si è risolto nel giro di poche ore. Inevitabili i disagi e le polemiche scatenate sui social. Il problema delle discariche piene riguarda non solo Siracusa, ma anche gran parte della Sicilia. Un problema si potrebbe definire "storico" che sarà affrontato a breve in un incontro all'Ars tra gli assessori comunali dei vari comuni e l'assessore regionale Alberto Pierobon, al quale, per il Comune di Siracusa parteciperà Andrea Buccheri, assessore all'Ambiente.