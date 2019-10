Siracusa, domani divieto di transito e rimozione coatta in via Tommaso Gargallo

Divieto di transito e rimozione coatta, ambo i lati, nella giornata di domani dalle 19 alle 20.30, in via Tommaso Gargallo, nel tratto interposto tra via dei Mergulensi e

via della Maestranza, in occasione di Ortix Drama Festival.

A dare la notizia un'ordinanza del Comune, settore mobilità e trasporti.