Carlentini, sequestrata discarica abusiva in Contrada Minnella: rinvenuto anche eternit

Una discarica a cielo aperto con all'interno demolizioni di fabbricati, rottami ferrosi, rifiuti di ogni tipo e anche eternit.

A fare la scoperta la Guardia di Finanza di Lentini, in collaborazione con i Carabinieri, in territorio di Carlentini,in località Contrada Minnella

L'area, che si estendeva per circa 6mila mq, è stata recintata, ed il responsabile è stato denunciato.

Saranno immediatamente avviate le procedure per la relativa bonifica.