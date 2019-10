Lampedusa, naufragio a poche miglia dalla costa

Un naufragio è avvenuto in nottata a poche miglia dalle coste di Lampedusa. Sul posto stanno operando le motovedette della Guardia costiera e della Guardia di Finanza, che hanno recuperato finora i cadaveri di due donne e 22 superstiti, tra i quali donne e bambini che sono stati già trasferiti in porto. A bordo della barca si trovavano circa 50 migranti.Secondo una prima ricostruzione, quando sono arrivate le motovedette per procedere al trasbordo, i migranti si sono spostati tutti su un lato facendo ribaltare l'imbarcazione.