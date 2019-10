Trivellazioni nel Val di Noto, i Comuni del Distretto turistico del Sud.Est chiedono la sospensione per 18 mesi

Prosegue la battaglia dei Comuni del Distretto Turistico del Sud–Est della Sicilia e dei Comitati No Triv del Val di Noto per fermare le trivellazioni.

E' stato deciso di avanzare una richiesta al Ministero dello Sviluppo Economico per sospendere per 18 mesi i lavori di ricerca per le trivellazioni, non valida al momento solo per la Sicilia.

Da qui la decisione, presa all'unanimità, di affidare al professore Enzo Di Salvatore l'incarico di avviare la procedura per presentare l'interpellanza finalizzata ad ottenere ottenere il decreto di sospensione.

L'idea è quella di portare avanti un modello di sviluppo economico basato sul turismo. Le province di Siracusa e Ragusa, peraltro, sono dotate di un Piano paesaggistico già approvato, in cui delle trivellazioni non c'è proprio traccia.