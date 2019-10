Siracusa, allerta gialla: temporali e raffiche di vento

Da domani l'autunno dovrebbe arrivare ufficialmente anche in Sicilia. Il dipartimento regionale di Protezione civile ha diramato per la provincia di Siracusa un'allerta meteo gialla: dalle ore 00 alle 24 di domani 7 ottobre 2019, e per le successive 24-36 ore, si prevedono precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale. i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.