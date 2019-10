Siracusa, Rossana Cannata: "Soddisfazione per riconoscimento del nuovo ospedale come Dea di II livello"

"Soddisfazione per la delibera di Giunta regionale che riconosce l’ospedale di Siracusa come Dea di secondo livello con 420 posti letto e un finanziamento di 200milioni circa”. Lo dice Rossana Cannata, deputata regionale di Fratelli d’Italia che aggiunge: "Adesso siamo certi che il Consiglio comunale di Siracusa porti avanti il prezioso intervento che il Governo Musumeci ha previsto per la nostra provincia. Altrettanta attenzione sto rivolgendo al processo di rifunzionalizzazione che coinvolge il presidio ospedaliero Avola-Noto, all'attivazione dei servizi previsti dalla rete nonché all’appello di intervenire per dare funzionalità sul fronte pronto soccorso attraverso il reclutamento del personale in questa fase emergenziale per Avola e Noto".