Siracusa, secondo sabato di volontariato ambientale all'Einaudi

Per il secondo sabato consecutivo gli studenti dell’Einaudi, in una giornata non scolastica, si sono incontrati nella loro scuola e, guidati da alcuni docenti, hanno effettuato volontariato ambientale svolgendo alcune attività di pulizia e di miglioramento della scuola.

Divisi in gruppi, gli oltre 80 ragazzi hanno ripulito il cortile e le stradine dai rifiuti, hanno iniziato i lavori per la realizzazione dell’aula didattica ambientale nell’area esterna sotto un ulivo secolare, hanno costruito la massicciata in pietrisco e sassi del sentiero che conduce alla compostiera statica, hanno sistemato la pista di atletica, decespugliato il terreno di pertinenza e hanno completato la pulizia del giardino interno dell’Istituto.

Presenti anche alcuni alunni che durante la settimana scolastica avevano trasgredito ad alcune regole e che hanno svolto attività di volontariato ambientale.

“Queste iniziative - dichiara l dirigente, Teresella Celesti - hanno l’obiettivo di far comprendere agli studenti quanto sia importante il volontariato e come si possa incidere sui grandi temi ambientali anche con piccole azioni come quelle che la nostra scuola sta portando avanti”.

Sabato prossimo terzo sabato di impegno ambientale.