Siracusa: chiuso un ristorante per carenze igienico-sanitarie

Controlli a tappeto ieri mattina da parte dei Carabinieri di Ortigia, che hanno operato in collaborazione con l'Asp su ristoranti del centro storico.

Ad uno degli esercizi sottoposti a verifica, sono state contestate carenze igienico sanitarie riguardanti l’inadeguata conservazione degli alimenti, con sanzioni per un totale di 1.000 euro. Contestata, inoltre, la non idoneità infrastrutturale dei locali adibiti a servizi igienici e dei locali in cui i dipendenti si cambiavano per prestare servizio come camerieri.

Da qui è stata disposta la chiusura immediata dell’attività fino a quando saranno risolte le problematiche riscontrate.