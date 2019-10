Siracusa, multe con Street control: l'assessore Buccheri "Legittimità sancita dal Ministero dei trasporti"

Le multe che saranno notificate attraverso il sistema dello Street control sono legittime.

Ad intervenire sull'argomento in replica a quanto dichiarato ieri da Damiano De Simone, presidente della Consulta civica di Siracusa, è l'assessore alla Polizia Municipale, Andrea Buccheri.

Oltre a sottolineare che lo Street control viene usato ormai in moltissimi comuni italiani come Roma, Milano, Firenze, Pavia, Livorno, Foggia e anche in Sicilia, l'assessore fa notare come la sentenza citata da De Simone sia datata e relativa ad una singolare fattispecie, ma soprattutto porta a riscontro delle sua affemazioni l'ultimo parere espresso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per la sicurezza stradale – il numero 4851 dell'08/09/2015: "Tale parere, a conferma del precedente parere numero 4719 del 20/09/2011, - riferisce Buccheri - ammette la possibilità di elevare sanzioni per divieto di sosta con l'aiuto di telecamere montate sulle auto delle pattuglie della municipale, a condizione che l'automobilista non sia a bordo dell'auto in difetto e che il procedimento non sia totalmente automatizzato ma svolto con l'ausilio dell'operatore".

Così si legge nel parere del Ministero: "…Si ritiene che se la telecamera è a bordo di un veicolo, e direttamente gestita da un operatore di polizia, il sistema di ripresa può essere utilizzato come un “taccuino” elettronico che facilità l'acquisizione dei dati identificativi del veicolo, rimanendo compito dello stesso operatore di garantire circa l'effettiva assenza del trasgressore, legittimando così la contestazione differita...".