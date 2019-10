Augusta, morte Marcello Giordani: camera ardente in Comune e funerali in chiesa Madre

Augusta piange uno dei suoi figli più illustri. Grande il cordoglio per la scomparsa improvvisa di Marcello Giordani, tenore di fama internazionale, stroncato ieri da un infarto fulminante.

La camera ardete sarà allestita nel salone di rappresentanza del Palazzo di Città a partire dalle 10 di oggi e fino alle 10 di lunedì per consentire a tutti gli augustani di dare l'ultimo saluto al loro concittadino.

Quindi il feretro sarà portato in Chiesa Madre dove alle 16 saranno celebrati i funerali.

Per la giornata di lunedì il sindaco Cettina Di Pietro ha indetto il lutto cittadino.