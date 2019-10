Siracusa, interventi all'Ospedale Rizza e strutture sanitarie: Bonafede scrive al direttore Sanitario Asp

Installare il servizio di videosorveglianza sul secondo ingresso dell’Ospedale Rizza in Via Villa Ortisi e attivare l'illuminazione. A chiederlo è il consigliere comunale Sergio Bonafede.

Non solo. Bonafede propone anche di costituire, al primo piano della struttura, a opera di medici volontari pensionati un ambulatorio di aiuto alle classi indigenti nella considerazione che molti siracusani non accedono più a cure mediche per varie ragioni.

La proposta è stata messa nero su bianco in una lettera inviata al dottor Madeddu, nella doppia veste di Direttore Sanitario A.S.P. 8 e di Presidente provinciale dell’Ordine dei medici.

"Inoltre, per quanto riguarda l’ex O.N.P., appare improcrastinabile – dice Bonafede – la riapertura per il solo ingresso pedonale del cancello su viale Scala Greca. Si consentirebbe così di creare non solo il dovuto secondo ingresso alla struttura sanitaria ma al contempo una via di fuga essenziale in caso di emergenza. Per rendere possibile tale comfort per i cittadini basterà realizzare sul rettilineo che inizia da Viale Scala Greca un percorso pedonale con camminamento in legno completo di tettoia in modo da consentire ai pedoni una fruizione sicura e tutelata".

Per l'Onp Bonafede chiede di indire "adeguato tavolo tecnico per consentire di attivare al suo interno un servizio navetta che permetta in particolare a chi deambula male uno spostamento possibile fra i diversi padiglioni di un sito di pubblico servizio". Ed infine Bonafede chiede di potenziare i mezzi pubblici per le strutture sanitarie