Siracusa, De Simone: "Illegittime le multe notificate dallo Street control"

Nulle le sanzioni notificate dal sistema dello Street control. A dirlo è il Presidente della Consulta Civica di Siracusa Damiano De Simone che invita l’Amministrazione comunale.

De Simone per avallare la tesi cita una sentenza del "Giudice di Pace di Milano, dott. Sergio Gallo, depositata il 13/3/2013", il quale ha dichiarato nella propria sentenza che “non basta dunque riprendere o fotografare un’auto in divieto di sosta, per poter inviare la multa a casa a distanza di tempo. Se la Polizia municipale usa lo “Street control” o altro sistema similare per accertare le infrazioni, gli agenti sono tenuti a cercare subito il trasgressore: in caso contrario la sanzione è nulla”.

"Il Sindaco, quindi, riveda per bene l’uso dello Street Control - conclude De Simone - considerato che prima delle attività di repressione e contrasto, sarebbe stato opportuno investire sulla realizzazione di parcheggi e mezzi di trasporto urbano. Solo dopo aver messo i cittadini nelle condizioni di rispettare la viabilità urbana, quindi, lo street control sarebbe stato strumento utile per sanzionare i trasgressori, quindi rieducarli. Di questo passo ucciderete l'economia urbana, quella fatta di chi paga le tasse come commercianti e dipendenti."