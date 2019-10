Siracusa, 780mila euro per il restauro della chiesa di Sant’Anna in Ortigia

Arrivano dalla Regione siciliana i fondi, pari a 780.677,98 euro, per la manutenzione ordinaria e straordinaria della chiesa di Sant’Anna in via Gaetano Zummo in Ortigia.

Di questi 492.855,00 euro saranno impegnati per i lavori di ristrutturazione, 64.919,00 per la realizzazione di impianti di climatizzazione inverno/estate, 36.600,00 destinati all’arredamento del contenitore riqualificato ed in fine vari costi di conferimenti discariche, imprevisti, spese di progettazione varie.

Soddisfazione è stata espressa dal consigliere comunale Ferdinano Messina, capogruppo di Forza Italia