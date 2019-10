Siracusa, vandali distruggono una "campana" di vetro: effettuata bonifica straordinaria

E' stata distrutta dai vandali una “campana” per il vetro in via Sengallia, a Fontane Bianche. Ad accorgersene Andrea Buccheri in persona. L’assessore comunale all’ambiente ieri pomeriggio si è recato nella zona balneare siracusana per partecipare ad un incontro con le associazioni per discutere di raccolta differenziata. Buccheri ha chiesto l’immediato intervento del nucleo Ambientale della Municipale e della Tekra per una bonifica straordinaria.

“Parte della strada – spiega Buccheri - era invasa dalle bottiglie di vetro che, fuoriuscite dal contenitore verde, rendevano anche difficoltoso il transito di auto e mezzi a due ruote. Gli operatori si sono subito recati sul posto rimuovendo le bottiglie e ripristinando lo stato dei luoghi. Ringrazio ancora una volta gli agenti dell’ambientale per il loro prezioso lavoro a servizio della cittadinanza”. Sul posto è così rimasto solo un alone a “ricordo” della presenza di quelle bottiglie di vetro che qualcuno si era divertito a far rovinare per terra spaccando l’apposito contenitore. “Era uno spettacolo indecente – prosegue l’assessore – che non ci era stato segnalato da nessuno. Anche per questo, credo che il gesto risalisse a non molto tempo prima”.