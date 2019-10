Siracusa, discarica piena: sospesa momentaneamente la raccolta dell'umido, si riprende lunedì. Il problema presto affrontato all'Ars

Questa mattina i siracusani si sono svegliati e, dietro la porta di casa, hanno trovato la sorpresa: il mastello per la raccolta dell'umido pieno di rifiuti così come era stato depositato la sera prima.

Tekra, l'azienda che gestisce l'appalto di igiene urbana in città, ha fatto sapere di dover sospendere momentaneamente la raccolta differenziata. Il motivo è da ricercare nella capienza dell'impianto di conferimento, che avrebbe raggiunto la capienza massima. Inevitabili i disagi e le lamentele dei cittadini i quali, però, possono essere rassicurati perchè il servizio, a meno di novità all'ultimo minuto, dovrebbe riprendere normalmente lunedì quando, nuovamente, dovrà essere raccolto l'umido.

I disagi in città esistono, ed è inutile negarlo. Il timore più grande è che i pochi cassonetti superstiti in città vengano presi d'assalto per "liberarsi" dell'umido che giace al sole da questa mattina.

Il problema della capienza delle discariche sarà affrontato a breve in un incontro all'Ars tra gli assessori comunali dei vari comuni e l'assessore regionale Alberto Pierobon, al quale, per il Comune di Siracusa parteciperà Andrea Buccheri, assessore all'Ambiente.

Intanto, però, in Borgata continua la lotta a chi abbandona i rifiuti in strada: questa mattina 5 sanzioni di cui 3 già notificate e 2 con invito perché assenti.

Ultima nota, per completezza di informazioni sulla questione rifiuti, riguarda il legno. La raccolta del legno, sospesa giorno 2 ottobre, è ripresa da ieri.