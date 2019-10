Siracusa, successo di pubblico all'Isisc per l’incontro pubblico con Giovanni Maria Flick

Grande presenza di pubblico, questa mattina, al Siracusa International Institute, per l’incontro pubblico con Giovanni Maria Flick, Presidente emerito della Corte costituzionale e Presidente Onorario dell’Istituto.

Ad aprire i lavori l’avvocato Ezechia Paolo Reale, Segretario Generale dell’Istituto. Il Presidente Flick, nel suo saggio e appassionato intervento, ha tracciato una panoramica dei valori e dell’importanza di diversi concetti che la nostra Costituzione richiama espressamente, fra cui in primis la dignità e la libertà. La Costituzione, che a 71 anni dalla sua entrata in vigore, rappresenta oggigiorno più che mai un vero e proprio manuale di convivenza, espressione che il Presidente Flick ha utilizzato per l’ultimo dei suoi libri pubblicati in materia. Lo stesso Presidente ha anche sottolineato come l’applicazione piena della nostra Costituzione, tuttavia, non è ancora compiuta, evidenziando in particolare la problematica relativa al lavoro e al futuro delle giovani generazioni.

Hanno partecipato all’iniziativa diverse autorità fra cui dei rappresentanti della Guardia di Finanza, dell’Arma Generale dei Carabinieri, della Marina Militare, della questura e della prefettura di Siracusa, oltre che del Consiglio Superiore della Magistratura. Presenti inoltre gli studenti delle quinte classi del Liceo Insolera e del Liceo Corbino di Siracusa oltre che gli studenti dell’Istituto Superiore di Palazzolo Acreide.