A Siracusa il congresso nazionale dell’Ainr, gettate le basi per la realizzazione delle Neuroradiologie di tutta la Sicilia

Si è tenuto a Siracusa, al palazzo Arcivescovile, il trentesimo congresso nazionale dell’Ainr, associazione italiana di neuroradiologia diagnostica ed interventistica.

“Abbiamo gettato le basi per la realizzazione delle Neuroradiologie di tutta la Sicilia”. Hanno detto Concetto Cristaudo, Marcello Longo e Maria Pia Pappalardo, primari di Neuroradiologia degli ospedali Cannizzaro di Catania, Policlinico di Messina e del Civico di Palermo, le prime strutture nell’isola, già operanti, di Neuroradiologia interventistica. “Partiranno – spiegano i tre primari siciliani - anche, con copertura temporale inferiore (h 12 non 24), Garibaldi di Catania e Villa Sofia di Palermo, in attesa diventare hub unitamente a Caltanissetta”.