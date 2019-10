Siracusa, controlli intensi sulla circolazione stradale: 11 sanzioni elevate per un totale di più di 3mila euro

Intensi i controlli dei Carabinieri su strada in particolare in Ortigia e zona Fontane Bianche. Sotto la lente di ingrandimento 83 veicoli e 110 persone, 11 sanzioni elevate per un totale di più di tremila euro. Fra le violazioni più riscontrate, la mancata revisione dei veicoli, la mancata assicurazione degli stessi e il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e del casco alla guida di moto e scooter.

Cinque le persone segnalate come assuntori perchè trovati in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale per complessivi 0,80 gr di cocaina e 1,20 gr di marijuana.

In totale, 12 le persone denunciate di cui: un siracusano 35 enne, già noto ai militari dell’Arma, per evasione dai domiciliari, un giovane siracusano di vent’anni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, trovato in possesso di sette dosi di hashish per un peso complessivo di gr 7,62 circa, pronte per essere cedute ad assuntori locali; sette, di età compresa tra i 30 e 50 anni, di cui i primi quattro per inosservanza del provvedimento dell’autorità, in quanto trovati in violazione dell’obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria, mentre, i rimanenti tre per violazione degli obblighi della sorveglianza speciale, un quarantaseienne siracusano, pregiudicato, per porto illegale di arma da punta e taglio in quanto trovato, aggirarsi per le vie cittadine del capoluogo aretuseo, in possesso di due coltelli a serramanico di genere vietato.