Rosolini, non si ferma all'Alt dei Carabinieri: arrestato per resistenza a pubblico ufficiale

Non si sarebbe fermato all'Alt dei Carabinieri dandosi alla fuga per le vie del centro. E' successo a Rosolini, durante un posto di blocco, dal quale è partito un inseguimento atto a fermare ed identificare l'uomo.

Un rallentamento dovuto al traffico ha permesso ai Carabinieri di bloccare l’auto. All'interno uno degli occupanti è stato ritrovato in possesso di una dose di cocaina ed è stato segnalato all'Autorià competente.

Il conducent, Mohamed Faid, cittadino marocchino, 31 anni, già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti, è stato invece tratto in arresto e tradotto ai domiciliari, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale