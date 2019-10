Siracusa, intitolata una strada a Giuseppe Panìco: scoperta la targa

È stata inaugurata stamattina la via Giuseppe Panìco, intitolata all'avvocato ed esponente di primo piano della Sinistra siracusana morto l'1 maggio del 1997, una strada che collega la vie Turchia ed Antonello da Messina delimitata a destra e sinistra dai palazzi dell'Agenzia delle entrate e dell'Archivio di stato. A scoprire la targa toponomastica è stato il sindaco, Francesco Italia, assieme ad alcuni componenti della famiglia: la figlia Anna Maria Panìco, il nipote, Giuseppe Maria Morgia, le nipoti Anna Panìco e Silvana Mirosola e il cugino Ernesto Panìco.

“Giuseppe Panìco – ha detto il sindaco Italia – è stato un cittadino di cui essere onorati e, dunque, sono felice di dedicargli una via. Un avvocato che ha mostrato sempre grande attenzione alle persone più fragili e che come politico, oltre che essere mosso da un forte senso della giustizia sociale, si è impegnato in battaglie qualificanti per il territorio, per l'ambiente e per il centro storico. Con questa intitolazione stimoliamo la memoria dei siracusani e attraverso la memoria riceviamo ispirazione per fare sempre meglio”.