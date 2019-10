Nel Nisseno, scoperta piantagione di marijuana: arresto 26enne

Una piantagione di marijuana è stata scoperta e sequestrata dai carabinieri ieri pomeriggio. I militari hanno arrestato M.G. di 26 anni, accusato di coltivazione di sostanze stupefacenti, ricettazione di un furgone e detenzione illegale di una pistola e di munizioni cal. 7,65. L'uomo, in contrada Contessa di Riesi (CL), aveva realizzato una piantagione di canapa indiana composta da circa 3.600 piante che aveva messo a dimora in un vigneto. I carabinieri impegnati in una ricognizione aerea della zona a bordo di un elicottero del nono Elinucleo carabinieri di Palermo si sono insospettiti per le differenze cromatiche delle due coltivazioni e ne hanno comunicato le coordinate geografiche alle pattuglie delle stazioni carabinieri di Riesi e di Mazzarino che, giunte sul posto hanno scoperto la piantagione irrigata attraverso un sofisticato impianto automatico "a goccia". I militari hanno anche sequestrato una pistola cal. 7.65 con 17 proiettili e un furgone rubato a Palermo.