Siracusa, vigili urbani a scuola di inglese per migliorare le competenze professionali

Da lunedì alcuni vigili urbani a scuola di inglese per migliorare le proprie performance linguistiche. Si tratta di un programma organizzato dalla Confcommercio e finanziato dalla Caritas.

Sono stati selezionati 12 giovani che fruiranno di un percorso di inglese base di 40 ore, per sviluppare una nuova capacità grazie ad un programma didattico innovativo con il contributo determinante di una insegnante madrelingua. Inoltre, due volte a settimana 5 vigili urbani siederanno sui banchi delle aule di Confcommercio per sperimentarsi come studenti di lingua straniera e migliorare, così, le proprie conoscenze e dunque le competenze professionali.

“Sono felice - dichiara Francesco Italia, sindaco di Siracusa - che nella nostra città ci sia questa sensibilità ed attenzione verso una categoria che lavora per assistere il cittadino ed il turista al fine di migliorare il livello dell’accoglienza nel nostro meraviglioso territorio. Ho accolto subito favorevolmente questa iniziativa che coglie nel segno il senso proattivo che tutti dovremmo avere per far bella e grande Siracusa”.