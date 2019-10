Lentini, in auto con hashish e marijuana: denunciato 20enne

Nascondeva in auto 7,5 grammi di hashish e 1,2 grammi di marijuana. La scoperta della Polizia di Stato, durante un controllo, a seguito di perquisizione personale e del mezzo sul quale viaggiava un giovane di 20 anni. All’interno dell’auto sono stati rinvenuti e sequestrati 300 euro in contanti, ritenuti dagli agenti frutto dell’attività di spaccio.

Il ragazzo è stato denunciato per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti.