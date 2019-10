Lotta alla sclerosi multipla, domani in piazza la Mela di Aism a Siracusa e provincia

Sono pronti oltre 800 sacchetti di mele rosse, verdi e gialle da distribuire a Siracusa in occasione del Dono Day, iniziativa partita ieri e che terminerà domani, per la Mela di AISM, manifestazione di raccolta fondi dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla.

I volontari della sezione di Siracusa, insieme all’Associazione nazionale carabinieri di Siracusa e ai volontari del Comitato di Siracusa della Croce Rossa Italiana, sono in piazza San Giovanni, in largo XXV Luglio, al centro commerciale Archimede e al centro commerciale Auchan.

I volontari sono anche in provincia ad Augusta, Carlentini, Sortino.