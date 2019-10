Eurialo Siracusa, derby alla prima con il Volley Club Avola

L’esordio in campionato sabato 16 novembre alle 19,30 contro il Volley Club Avola. E’ stato diramato il calendario provvisorio del campionato di serie D femminile di pallavolo e per l’Eurialo Siracusa la prima partita sarà un derby casalingo.

“Ci teniamo a partire bene – dice il presidente Silvio Scimò – perché questo deve essere l’anno del riscatto. Proveremo a lottare per i primi posti per raggiungere la categoria superiore, persa la scorsa stagione con la retrocessione. La squadra è stata ampiamente rinnovata e c’è una nuova linea verde. Siamo ottimisti per l’andamento del campionato anche se le difficoltà legate all’utilizzo degli impianti sportivi per gli allenamenti non mancano. Possiamo infatti usufruire del palakradina– prosegue il massimo dirigente – solo il martedì mentre un altro allenamento settimanale lo stiamo svolgendo in via Lazio anche se non c’è sicurezza di orari e spazi. Siamo in attesa di poter fare affidamento sulle palestre di via Tosa e via Asbesta, una per l’attività giovanile, l’altra speriamo per la prima squadra. L’iter burocratico è stato completato, ma manca ancora la firma sulla determina dirigenziale del Comune”.