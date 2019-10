Buscemi, restauro della Chiesa di San Sebastiano: approvato il progetto esecutivo

La Regione siciliana ha approvato il progetto esecutivo di completamento dei lavori di restauro della Chiesa di San Sebastiano di Buscemi. Lo comunicano Vincenzo Vinciullo e Antonio Navanteri.

"La somma per il completamento dei lavori, - dice Vinciullo - pari a 1.113.740,00 euro, stanziata nella scorsa Legislatura, sarà così utilizzata: 200.000 euro per l’anno 2019, 800.000 euro per l’anno 2020 e 113,740 euro per l’anno 2021."