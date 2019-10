Siracusa, stava per annegare: salvata una donna al Porto Grande

Stava per annegare nel Porto Grande di Siracusa, una donna rumena, salvata dagli uomini della Guardia di Finanza. Quest'ultimi, avvisati da alcuni diportisti, hanno raggiunto, la zona e, individuata la persona in evidente pericolo di vita, si sono gettati in acqua per prestarle soccorso.

La donna, in stato confusionale, è stata condotta a bordo del mezzo intervenuto dove era presente un’ambulanza del 118, precedentemente allertata. La donna è stata trasportata presso il locale nosocomio per le cure del caso.