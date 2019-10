Molestie, 2 donne accusano James Franco di "sfruttamento sessuale"

L'attore americano James Franco e' stato denunciato per "sfruttamento sessuale" da due ex studentesse della sua scuola di recitazione Studio 4. Nelle accuse presentate presso la Los Angeles Superior Court le donne affermano che Franco, candidato agli Oscar per "127 Hours", aveva usato un programma del curriculum della sua scuola intitolato "Sex Scenes" per fare sesso con le studentesse.