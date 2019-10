Proteste Hong Kong, un 14enne ferito con arma da fuoco

Un 14enne è stato ferito in serata da un colpo d'arma da fuoco di avvertimento sparato a Yuen Long: lo riferisce il South China Morning, citando fonti mediche secondo cui il ragazzo è stato trasportato dal Tuen Mun Hospital al Pok Oi Hospital, senza aggiungere detttagli sulle condizioni. Non è chiaro se il ferimento sia avvenuto per gli spari di un agente nel distretto poco dopo 21:00 (15:00 in Italia). In una nota, la polizia ha ammesso che un suo uomo ha sparato colpi a Yuen Long dopo l'attacco di un corposo gruppo di manifestanti.