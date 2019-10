Avola, finanziato il ripristino e ammodernamento della strada Gallina - Tangi – Palazzetti

Approvato al Comune di Avola il finanziamento di 492.344,89 euro per i lavori di ripristino e ammodernamento della strada Gallina - Tangi – Palazzetti.

Il termine fissato per la conclusione dell'opera è fissato in 24 mesi.

“L’ennesimo finanziamento ottenuto dall’amministrazione comunale – dice il sindaco di Avola, Luca Cannata - Un'altra opera che si realizza grazie a nostri progetti approvati che dimostrano l'attenzione sempre alta su tutte le zone della città. Alcune arterie sono rurali e nell’attuale condizione sono soggette a rischio di allagamento. Senza dimenticare che molte strade periferiche potrebbero avere con il restyling anche un incentivo a non essere utilizzate come discariche abusive".