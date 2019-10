Buccheri, impianto di videosorveglianza: in arrivo 180mila euro

In arrivo 179.741,78 euro a Buccheri per la realizzazione di un impianto di video sorveglianza per la sicurezza urbana.

Adesso il Comune ha 120 giorni per fornire la progettazione esecutiva e appaltare i lavori.

Il Comune di Buccheri si è piazzato alla 483ma posizione, terzo in graduatoria nella Provincia di Siracusa e con una quota di cofinanziamento a carico dell’ente di 9.460,10 euro pari al 5% dell’intero importo progettuale.

“Un risultato lusinghiero - commenta il sindaco Alessandro Caiazzo - che conferma l’ottimo lavoro svolto in termini di programmazione e progettazione e che giunge in un momento storico in cui la necessità di sicurezza, anche in piccoli comuni come il nostro, risulta essere fondamentale e più che mai urgente. L’impianto sarà estremamente moderno ed all’avanguardia con lettori di targhe, server centralizzati ed impianti che copriranno le zone più sensibili e strategiche dell’intero territorio Comunale”.