Noto, rientro immediato al lavoro degli operatori ecologici

Disposto dal Prefetto Vicario, Filippo Romano il rientro immediato al lavoro degli operatori ecologici di Noto.

A darne notizia è il sindaco Corrado Bonfanti: “Penso che ogni rivendicazione di diritti sia legittima, soprattutto se avanzata da un lavoratore, ma penso altrettanto che il diritto di un soggetto finisce dove inizia quello dell’altro: gli scioperi si preannunciano e si effettuano nel rispetto della legge, la stessa legge che tutela i lavoratori. Non è pensabile che una città possa essere messa in ginocchio con l’interruzione illegittima di un servizio di pubblica utilità come quello del ritiro dei rifiuti".