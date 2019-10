Siracusa, debutto in trasferta per la Teamnetwork Albatro

Debutto in trasferta nel campionato di A2 per la Teamnetwork Albatro Siracusa. I bianconeri, alle 18.30 di domani, sabato 5 ottobre, scenderanno sul parquet del “Nuovo PalaVerga” di Alcamo per affrontare il sette di Benedetto Randes.

“Finalmente si gioca – commenta alla vigilia il tecnico siracusano, Peppe Vinci – Iniziamo la stagione con una trasferta impegnativa. La prima di campionato è sempre un’incognita e serve a rompere il ghiaccio e saggiare quanto di buono hai fatto fino ad oggi. Alcamo è squadra di blasone e questo significa che dovremo dare il massimo. Nessuno di noi può dire, oggi, di essere più in forma o meglio attrezzato rispetto all’altro. Si parte alla pari e soltanto il campo, tra qualche settimana, potrà dare i primi riscontri. I ragazzi sono carichi al giusto punto e ci presentiamo al PalaVerga con la migliore formazione.”

Una stagione storica, quella che inizia domani: il ritorno in A2 ma, soprattutto, i 25 anni di storia che l’Albatro vuole celebrare nel migliore dei modi.

Il primo appuntamento domenica prossima, 6 ottobre, con la sesta edizione del Trofeo Teamnetwork che si giocherà al Pala Lo Bello.

Per la prima volta il torneo sarà dedicato al settore giovanile. In campo le compagini Under 15 dell’Albatro, del Ragusa e dell’Aetna Mascalucia.

Questo il programma:

ore 9.30​Teamnetwork Albatro – Aetna Mascalucia

ore 10.45​Aetna Mascalucia – Crazy Reusia

ore 12​Teamnetwork Albatro – Crazy Reusia