Siracusa, rimossa la montagna di rifiuti abbandonati in via Algeri

Prosegue l'azione di pulizia delle strade cittadine dai rifiuti abbandonati dai cosiddetti "sporcaccioni" che non rispettano le regole del conferimento dei rifiuti e della differenziata . Oggi, su input dell'amministrazione comunale, è stata ripulita quella parte di via Algeri, vicino ai cassonetti verdi, dove si era nel tempo accumulata una vera e propria montagna di sacchetti dell'immondizia. I sacchi sono stati rimossi nella totalità così come pezzi di mobili abbandonati. Svuotati anche i cassonetti.