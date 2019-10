Siracusa, ogni giovedì all'Urban center laboratori di lettura aperti a tutti

Dal prossimo giovedì 10 ottobre, e per ogni giovedì, si terranno all'Urban center laboratori di lettura aperti a tutti e gratuiti. Ad organizzare le attività la Biblioteca comunale, in collaborazione con il servizio “Relazione con la città” e curato da Salvo Gennuso.

Si comincia con la lettura integrale del romanzo “America” di Franz Kafka.

“Rendere disponibili gli strumenti per la lettura delle grandi opere e per la conoscenza degli autori, sia contemporanei che classici, è la mission che l'assessorato intende perseguire grazie all'attività della Biblioteca”: lo dichiara l'assessore alla Cultura Fabio Granata che aggiunge: “La Biblioteca ha già sperimentato questa formula con grande successo, sia nella sede centrale che nelle Biblioteche di Belvedere ed Epipoli: laddove il progetto è stato avviato si è potuta constatare una maggiore partecipazione della cittadinanza alle attività delle biblioteche. L'obiettivo dell'assessorato è sempre quello di proporsi come volano delle iniziative culturali con attenzione a tutta la città e alle periferie, allargando la base dell'utenza che usufruisce dei servizi che eroghiamo, nello specifico quelli offerti dalla rete delle Biblioteche cittadine”.