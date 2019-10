Manutenzione strade provinciali, i rilievi dei sindaci di Buccheri e Sortino

Infastiditi i sindaci di Buccheri e Sortino, Alessandro Caiazzo e Vincenzo Parlato dopo le dichiarazioni del Libero Consorzio e della partecipata Siracusa Risorse riguardo gli interventi di manutenzione delle strade provinciali.

“Non capisco come si possa andar fieri del lavoro, così come fatto - dichiara il sindaco Caiazzo - Ho inviato diverse note con le quali segnalavo i disservizi e l’inefficienza delle operazioni di diserbo, ma a nessuno importa nulla e si continuano a elargire soldi pubblici in luogo di lavori mai effettuati o parzialmente effettuati”.

Il primo cittadino del comune montano aveva già replicato a una nota del Libero consorzio con cui aveva comunicato che il completamento di operazioni di diserbo che non erano state realmente concluse, soprattutto sulla Sp5 Buccheri – San Giovanni.

Sulla stessa posizione il sindaco di Sortino: “Se possibile, sono ancora più arrabbiato - dice - perché abbiamo anche la strada di ingresso all'autostrada priva di illuminazione e di una manutenzione ordinaria del verde. La competenza è dell'ex Provincia che non si accorge del canneto che impedisce una visuale libera alle auto che escono dall'autostrada e vengono verso Sortino. Un pericolo, già di per sé, aumentato dalla mancanza di illuminazione e peggiorata da rifiuti sparsi a destra e a manca”.