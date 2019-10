Siracusa, reati contro la persona: arrestato un 20enne

E' stato arrestato dai Carabinieri, ieri, un 20enne siracusano, in ottemperanza al decreto di sospensione dell’ordine di esecuzione per la carcerazione e successivo ripristino dell’ordine medesimo emesso dal Tribunale per i Minorenni di Lecce.

Il 20enne, ancora minore, si sarebbe reso responsabile di reati contro la persona commessi nel territorio pugliese nel maggio del 2014. Allora, gli fu inflitta una pena di tre mesi e quattro giorni di reclusione. L’arrestato tradotto presso l’istituto penale minorile di Catania – Bicocca.