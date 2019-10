Portopalo, 16 piante di cannabis indica e 1 chilo e mezzo di marijuana: arrestato un giovane

E' stato trovato in possesso di 16 piante di cannabis indica, subito dietro la sua abitazione, 3 piante in essiccazione all’interno dell’appartamento ed 1 chilo e mezzo di marijuana già pronta per essere spacciata, più materiale per la pesatura ed il confezionamento delle dosi di stupefacente.

Per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, è stato arrestato, in flagranza di reato, un giovane coltivatore diretto portopalese.

La scoperta, a seguito di perquisizione domiciliare dei Carabinieri. Fin dal primo momento il giovane ha mostrato nervosismo per il controllo in casa, fino alla scoperta dello stupefacente.

Il ragazzo è stato tradotto agli arresti domiciliari.