Siracusa, materiale di risulta ed eternit abbandonati dietro la Chiesa di San Metodio: sequestro preventivo. VIDEOINTERVISTA E FOTO

Materiale di risulta, ma anche eternit, in gran quantità rinvenuti all'interno di un terreno dietro la Chiesa di San Metodio, nella parte alta di Siracusa.

Questa mattina, su disposizione della Procura, è scattato il sequestro preventivo per una discarica di circa 2.000 metri quadrati. Sul posto per eseguire il provvedimento il Nucleo ambientale della Polizia municipale, alla cui guida c'è il comandante Romualdo Trionfante.

Contestualmente sono partite le operazioni di identificazione del proprietario del terreno per ordinargli di effettuare l'intervento di pulizia. Se non dovesse ottemperare, opererà il Comune, addebitandogli i costi sostenuti.