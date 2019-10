Priolo Gargallo, stasera Mario Incudine e Angelo Privitera con Cant(i d’)Autore

Continuano i festeggiamenti a Priolo Gargallo con “Musica Libera 2019”, che stasera vedrà protagonista il nuovo progetto di Mario Incudine e Angelo Privitera. Alle 21:30 il palcoscenico di Largo dell’Autonomia Comunale ospiterà Cant(i d’)Autore. Il progetto nasce da un'idea di Angelo Privitera, storico tastierista e programmatore di uno dei più grandi cantautori italiani, Franco Battiato. In 30 anni di collaborazione con il grande artista siciliano, ha vissuto insieme a lui il nascere delle canzoni d'autore. Il concerto si svolge in un lungo viaggio di brani di artisti che vanno da Dalla a De Gregori, da Bertoli a Battiato, da De Andrè a Vecchioni e altri.... e trova in Mario Incudine il perfetto interprete. Pianoforte e voce sono accompagnati da bravissimi musicisti, che con i propri strumenti conferiscono alle canzoni un colore musicale unico. Quasi 2 ore di brani magistralmente interpretati da Mario Incudine e Angelo Privitera al pianoforte, con Antonio Vasta (fisarmonica), Emilia Belfiore (violino), Lina Gervasi (flauto e theremin), Carmelo La Manna (contrabbasso), Denis Marino (chitarra) e Salvo Farruggio (percussioni).