Lentini, pianta di canapa indiana e marijuana: denunciati in due

Continua la lotta allo spaccio nelle piazze di Lentini. Gli ultimi controlli della Polizia di Stato hanno portato a denunciare due persone.

Il primo, di 31 anni, lentinese, già conosciuto alle forze di polizia, è stato trovato dagli investigatori in possesso di 5 dosi di marijuana, pronte per lo spaccio, un bilancino di precisione e vario materiale utilizzato per il confezionamento della droga.

Il secondo, di 27 anni, lentinese, a seguito di perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di una pianta di canapa indiana e di un apparato composto di lampada e ventilatore per la coltura dello stupefacente.