Siracusa, nuovo ospedale: la Regione incrementa fondi e posti letto fino ad un massimo di 420 per un investimento di 200 milioni di euro

Siracusa ha bisogno di un nuovo ospedale, ma anche di una struttura ospedaliera che sia importante. Sembra questo il messaggio che la Regione siciliana vuole mandare con le delibere firmate di recente dall'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza.

Secondo quanto riportato dal documento, infatti, l'ospedale nuovo Dea di II livello e, grazie ad un investimento maggiorato, e cioè pari a 200 milioni di euro, potrà contare anche su un ampliamento di posti letto fino ad un massimo di 420.

I fondi per realizzare tutto questo ci sono, dice la Regione siciliana, e sono i fondi non utilizzati per l'ospedale Cervello di Palermo.

Ancora una volta, insomma, le notizie sono positive. I risvolti concreti che ci saranno sul territorio si vedranno col tempo. Anche perchè, come si ricorda, rimane il nodo dell'aera.