Arriva il Decreto sui migranti, prevista una stretta sui rimpatri

Una stretta sui rimpatri, allargando e certificando nuovamente la lista dei Paesi sicuri e accelerando le procedure sul territorio italiano. Dopo l'annuncio dei giorni scorsi arriva il decreto targato Luigi Di Maio sui migranti.

Oggi il ministro degli Esteri e capo politico M5S, assieme al ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, presenterà il provvedimento dal "suo" ministero, la Farnesina. Sarà un decreto ministeriale, che non passerà quindi, dal via libera del Consiglio dei ministri.

Rumors che al momento non trovano conferme ufficiali parlano dell'individuazione di una lista di Paesi sicuri più larga di quella alla quale finora si è fatto riferimento. Lista che potrebbe includere, ad esempio, anche la Tunisia.