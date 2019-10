Rosolini, ridotto il ticket della mensa scolastica

Ritoccato il prezzo del ticket della mensa scolastica a Rosolini soprattutto per gli utenti con particolari fasce di reddito. La soluzione è stata trovata durante un incontro ieri pomeriggio tra il Sindaco, l’Assessore al ramo Paola Gambuzza, alcuni consiglieri comunali, il Responsabile del Settore, i rappresentanti dei tre Istituti Comprensivi cittadini e il rappresentante della ditta che si è aggiudicata l’appalto del servizio.

E' stato stabilito che:

il prezzo del ticket scenderà da 3,92 a 3.60 euro, che il prezzo del ticket, per le famiglie il cui reddito Isee è inferiore o uguale a 2.065,02 euro scenderà da 3,92 a 3,25 ed infine che il prezzo del ticket per la famiglie con più figli minori frequentanti il servizio di mensa scolastica scenderà da 3,92 a 3,25.

La Ditta ha annunciato che riserverà ogni ulteriore valutazione dopo i risultati ottenuti nell’arco di 60 giorni.