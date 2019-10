Siracusa, trasporto pubblico: Burgio (M5S) "Dopo le zone marinare, si pensi a Tivoli"

"Contento per l'esito positivo del confronto tra l'amministrazione comunale e l'Ast per collegare con mezzi di trasporto pubblico l'Arenella e il Plemmirio, ma ancora una volta tutti si sono dimenticati di contrada Tivoli".

Ad esprimersi così è il consigliere comunale del M5S, Francesco Burgio.

"I residenti della contrada - afferma il consigliere - da decenni non vedono un autobus del trasporto urbano. Sarebbe l'ora - prosegue Burgio - di cominciare a dare risposte concrete a cittadini che pagano le tasse come gli altri e che hanno gli stessi diritti di tutti gli altri residenti del capoluogo".

Da qui l'intenzione di incontrare al più presto l'assessore Fontana per confrontarsi sulla questione: "Bisogna trovare una soluzione per dare seguito alle legittime esigenze dei residenti di questa contrada, che hanno dovuto lottare per qualsiasi servizio: dai rifiuti all'illuminazione".