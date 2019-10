Siracusa, finanziato il progetto nel'ambito del'avviso "Biblioteca casa di quartiere"

Il Ministero per i Beni culturali ha finanziato il progetto presentato dal Comune per le Biblioteche di Belvedere e Cassibile nell'ambito dell'Avviso pubblico “Biblioteca Casa di quartiere”. Siracusa è arrivata al 16esimo posto nella graduatoria nazionale e riceverà un finanziamento di 62.900 euro.

Alla stesura del progetto finanziato hanno lavorato la Biblioteca comunale e il servizio Politiche per l'innovazione. Il progetto prevede una serie di attività da svolgere sul territorio a favore dei giovani e degli anziani, tra cui la realizzazione di specifiche app per l'approfondimento di specifiche tematiche; l'individuazione di percorsi comuni tra giovani ed anziani, l'acquisto di strumenti di produzione musicale per avvicinare i giovani verso l'istituzione biblioteca.