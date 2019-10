Siracusa, mezzi pubblici: un bus per le zone mare

Arriva un bus per collegare tra loro le zone mare di Siracusa. Il provvedimento è frutto di un'esigenza avanzata dal Comitato pro Arenella e dell'associazione Plemmiryon, con la quale chiedevano che fossero messe in comunicazione le due zone a sud servite dai mezzi pubblici.

In risposta, l'Ast ha annunciato che provvederà ad effettuare il collegamento tra Plemmirio, Costa Bianca, Terrauzza, Arenella, Ognina, Fontanale Bianche con un itinerario che partendo da Santa Teresa Longarini passa da Faro Carrozzieri e tocca diverse fermate lungo le zone sopra citate fino a tornare al capolinea di S. Teresa Longarini.

Il servizio sarà effettuato nei giorni feriali alle 9.00, 10.30 e 12 e alle 16 e potrà essere intensificato dopo la chiusura delle scuole.

Soddisfazione è stata espressa dall'assessore alla Mobilità e trasporti, Maura Fontana.

La problematica dei mezzi per la zona Pizzuta sarà approfondita in un incontro che sarà convocato a giorni, al quale parteciperanno, l'assessore Maura Fontana e la consigliera La Mesa, in rappresentanza dell'Amministrazione, le dirigenti degli istituti interessati e i vertici Ast.