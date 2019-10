Il futuro dell'Istituto Michelangelo Bartolo di Pachino in commissione all'Ars

Il futuro dell’Istituto Michelangelo Bartolo di Pachino argomento della V commissione all'Ars convocata per mercoledì 9 ottobre. A dirlo è l'assessore regionale Giovanni Cafeo. Obiettivo: trovare una soluzione definitiva.

"L’Istituto Bartolo, come noto ai più, ha la sua sede da oltre dieci anni in un immobile appartenente a privati – spiega l’On. Cafeo – che nel tempo hanno accumulato un credito rilevante nei confronti del Libero Consorzio di Siracusa, dovuto ai numerosi canoni non versati. La disastrosa situazione economica delle ex province siciliane e in particolare di quella di Siracusa – continua Cafeo – è la causa principale di questa incresciosa situazione, nella quale spiccano e vanno perciò tutelati sia i diritti degli studenti e dei cittadini di Pachino, giustamente preoccupati per il destino dell’istituto scolastico, sia quelli dei proprietari dell’immobile ad ottenere quanto dovuto",