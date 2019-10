Siracusa, incidente sul lavoro: operaio perde tre denti

Secondo incidente sul lavoro, oggi, nella zona industriale, in meno di 72 ore. La vittima è un operaio, il quale avrebbe riportato un trauma facciale e la perdita di tre denti. L'uomo è stato trasportato al Pronto soccorso dell'Umberto I.

Duro l'intervento del segretario generale della Ust Cisl Ragusa Siracusa, Paolo Sanzaro: "Questa è la conferma che la sicurezza deve diventare la priorità nella zona industriale.”

“Dobbiamo impegnarci di più - ha dichiarato - e le stesse aziende devono investire nella formazione continua del personale. La sicurezza deve essere garantita attraverso il rispetto dei molteplici fattori che la determinano. La preparazione degli operai è tra queste. Non lesinare spese nella sicurezza - ha concluso Sanzaro - è un investimento per le imprese. Questo bisogna capire.”